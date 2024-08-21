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Финляндия намерена разместить у себя войска НАТО – глава Минобороны страны

21 августа 2024 16:54
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Финляндия решила разместить на своей территории войска НАТО. Об этом заявил министр обороны. По его словам, сейчас активно ведутся переговоры с некоторыми государствами – участниками Альянса. Там их пытаются уговорить найти силы и возможность перебросить в страну военных и технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия намерена разместить у себя войска НАТО – глава Минобороны страны-1

При этом глава финского военного ведомства всех деталей не раскрыл, отказался сообщать, с кем именно ведется диалог, и вообще был очень сдержан в высказываниях. По его словам, иностранный контингент может быть размещен лишь временно и только в случае возросшей угрозы нападения. При этом он оговорился, что рассматривается вопрос о создании всей необходимой инфраструктуры, которая позволит подразделениям НАТО находиться в Финляндии на постоянной основе. И то, что это рано или поздно произойдет, в стране уже мало кто сомневается. Ранее министр обороны заявлял о намерении создать штаб сухопутных войск НАТО в 140 километрах от границы с Россией.

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