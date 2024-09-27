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Финляндия намерена разместить штаб НАТО у границы с РФ

27 сентября 2024 13:27
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Штаб-квартира наземных сил Североатлантического альянса может быть размещена в финском городе Миккели, расположенном примерно в 300 километрах от Петербурга, сообщили в Министерстве обороны страны. Об этом пишет РИА Новости.

В городе Миккели уже располагается штаб Сил обороны Финляндии. По сообщению финского телеканала MTV, предложение уже утверждено, и штаб будет подчиняться командующему НАТО в Норфолке.

Финляндия и Швеция присоединились к НАТО 4 апреля 2023 года. Владимир Путин сказал, что это решение не соответствует национальным интересам и что Россия развернет войска и системы поражения у их границ. 

При этом в Москве отмечают активность НАТО у западных границ и заявляют, что не оставят без внимания опасные действия.

# Международная политика # Владимир Путин # НАТО # Граница

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