Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году

Финляндия намерена начать выпуск артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РИА Новости. Ожидается, что решение о начале выпуска продукции на десятки миллионов евро будет принято до Рождества (24 декабря).

При этом российская сторона выразила протест в связи с поставками оружия в Украину, отметив, что такие грузы могут стать законной мишенью для РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков особо отметил, что западные поставки оружия Украине могут негативно сказаться на российско-украинских переговорах.

