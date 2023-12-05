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Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины в 2024 году

05 декабря 2023 08:44
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Финляндия намерена начать выпуск артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РИА Новости. Ожидается, что решение о начале выпуска продукции на десятки миллионов евро будет принято до Рождества (24 декабря). 

При этом российская сторона выразила протест в связи с поставками оружия в Украину, отметив, что такие грузы могут стать законной мишенью для РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков особо отметил, что западные поставки оружия Украине могут негативно сказаться на российско-украинских переговорах.
 

# Международная политика

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