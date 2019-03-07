Финал детского «Евровидения-2019» пройдет в польском Гливице

Новости Беларуси. Об этом объявили 6 марта на пресс-конференции, посвященной организации конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурентами города были Гданьск, Краков, Щетин и Лодзь. Решающую роль в выборе места сыграло качество зала и его доступность. Арена в Гливице (Gliwice Arena) вмещает более 17 тысяч человек. Этот объект считается самым современным в стране.