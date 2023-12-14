Филиппо: для Зеленского из крана США больше не течет, всё кончено

Во время визита в США украинский президент Владимир Зеленский так и не получил дополнительную финансовую поддержку. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил лидер партии французской «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости. Он обратился к Франции и ЕС с требованием прекратить поддержку Украины.

Филиппо также заметил, что Зеленский предпринимает отчаянные шаги, называя тех «марионетками» президента РФ Владимира Путина тех, кто не желает финансировать Украину. Также политик высказал мнение, что Франции следует отказаться от поддержки Киева и прекратить политику Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии.

Зеленский ездил в США на переговоры в связи с тем, что республиканцы в Сенате блокировали запрос Белого дома о выделении средств на нужды Украины, Израиля и другие цели. При этом палата представителей Конгресса также не спешит одобрить проект.