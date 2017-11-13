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Филиппинские полицейские разогнали водометами протестующих против саммита АСЕАН

13 ноября 2017 08:43
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Новости Филиппин. Для разгона демонстрантов в Маниле правоохранители Филиппин применили водометы. Протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны, что обернулось столкновениями с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о нескольких пострадавших.

Акции протеста спровоцировал 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который 13 ноября начал свою работу в Маниле.  На повестке дня нынешней встречи – вопросы о совместном противодействии экстремизму и экономической интеграции, о строительстве региональной инфраструктуры.

# Акции протеста

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