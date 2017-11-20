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Филиппинские художники устроили скоростной батл

20 ноября 2017 06:41
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Новости Беларуси. Художественный конкурс на скорость устроили филиппинские художники и иллюстраторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице государства Маниле собрались десятки человек, питающих страсть ко всему экстраординарному.

Филиппинские художники устроили скоростной батл-1

В рамках международного конкурса под говорящим названием «Художественная битва» устроили свои скоростные батлы. Несколько художников в течение 20 минут воплощали на холстах свои идеи и выплескивали красками вдохновение. Победителем признали иллюстратора Нико Пелаеза, который сумел за столь короткое время написать целых две картины.

# Художник # Фотофакт # Нико Пелаез

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