ЕС не под силу ослабить Россию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

Евросоюз, по словам словацкого политика, продолжает придерживаться стратегии «давайте Россию поставим на колени». СМИ в странах ЕС публикуют новости с посылом, что «русские на коленях», однако, как подчеркивает Фицо, русские «по-прежнему не на коленях». У русских есть выражение, что они встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой, указал премьер Словакии.

В феврале Фицо отмечал, что странам Запада сложно принять ошибочность выбора стратегии и ввиду этого они продолжают поддерживать ситуацию конфликта в Украине.

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