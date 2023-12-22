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Фицо: даже все оружие мира не поможет Украине победить Россию

22 декабря 2023 15:24
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью pravda.sk заявил, что если даже Украина получит все вооружение мира, это не поможет стране в военной конфронтации с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Украина не в состоянии вести наступление и не верит возможность военного решения ситуации. 

Фицо отметил, что в ближайшие несколько лет Россия станет диктовать условия урегулирования этого кризиса. Также он отметил, что множество европейских стран готово сражаться против Москвы до единого украинского солдата.

В начале ноября Фицо заявил, что Словакия прекратит поставлять оружие Киеву. В Москве подчеркнули, что военные поставки Запада только усугубляют этот конфликт и делают транспорты с вооружением легитимной мишенью для российской армии.

# Международная политика

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