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Фестиваль воздушных шаров в Швейцарии: показать свое мастерство приехали команды из 15 стран

23 января 2017 07:26
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Новости Швейцарии. Живописное швейцарское местечко Шато Де оказалось в центре внимания воздухоплавателей. Команды из 15 стран мира собрались здесь, чтобы показать свои аэростаты и мастерство управления ими. У одних сразу получилось поймать поток воздуха и взмыть ввысь, а кому-то понадобилось больше времени. Но в итоге все пилоты справились. Небо украсили воздушные корабли самых разных размеров и расцветок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фредерик Делашо, глава организационного комитета Международного фестиваля воздушных шаров (Швейцария):
У нас прекрасный пейзаж – снег и солнце. А благодаря этим воздушным шарам мы ежегодно может создавать в небе эфемерные фрески. И, я думаю, именно благодаря этому фестиваль так популярен.

Полюбоваться зрелищем собрались около 40 тысяч человек. К слову, благодаря исключительному климату Шато Де совершать полеты на воздушных шарах здесь можно 365 дней в году.

# Фестиваль

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