Фермеры вышли на протесты в Брюсселе – главное

В Брюсселе фермеры устроили масштабную акцию протеста против сокращения сельскохозяйственных субсидий и заключения соглашения о свободной торговле с ЕС и странами Южноамериканского общего рынка. Об этом пишет ТАСС.

В столицу были стянуты тысячи тракторов, полиция оценивает их количество в 4-5 тысяч.

Протест был организован Европейской федерацией молодых фермеров и несколькими десятками национальных ассоциаций.

Участники обвинили Еврокомиссию в разрушении сельского хозяйства и вывесили транспаранты с надписями «Стоп MERCOSUR» и «Европа для граждан», «Умрет аграрий – умрешь и ты».

Протесты проходили в столкновениях: полиция применила слезоточивый газ, водометы и гранаты. Возле здания Европарламента были подожжены покрышки, а полиция также подняла в воздух вертолеты.

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