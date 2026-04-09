Фермеры вышли к парламенту Литвы с акцией протеста, где раздавали горожанам бесплатное молоко

Западный выбор обещал аграриям Литвы молочные реки в кисельных берегах, а привел к избушке на курьих ножках, где сегодня заседает Сейм. Только вот домик этот поворачиваться к литовским фермерам передом не собирается. А именно душит налогами так, что молоко становится дешевле воды. Сегодня, 9 апреля, у здания парламента в Вильнюсе производители молока собрались на акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они раздавали свою продукцию бесплатно, чтобы наглядно продемонстрировать мизерную прибыль. Жест символический. Пейте, пока хозяйства не закрылись. Ведь только за этот год в стране прекратили работу около 2 тысяч ферм. Литовские производители молока, к слову, получают меньше всех в регионе. С осени 2025 года продукция дешевеет почти каждый месяц. Сейчас фермеры имеют за литр сырого молока в среднем около 36 евроцентов – это на 7 центов ниже среднеевропейского уровня. И эта разница убивает бизнес.