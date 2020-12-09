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Фермеры в Молдове протестуют против налоговой политики в стране

09 декабря 2020 18:44
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Новости Молдовы. В столице Молдовы проходит акция протеста фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главную площадь Кишинева заполонила сельскохозяйственная техника. Из разных районов страны прибыло около 200 машин.

Фермеры в Молдове протестуют против налоговой политики в стране-1

Фермеры в Молдове протестуют против налоговой политики в стране-3

Аграрии протестуют против принятой бюджетно-налоговой политики, которая предполагает повышение ставки НДС в сельском хозяйстве. Кроме того, фермеры заявляют о серьезном ущербе от засухи в 2020 году и требуют увеличения субсидий для отрасли, а также компенсаций за потерянный урожай.

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# Акции протеста # Фотофакт

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