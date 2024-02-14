Фермеры в Индии второй день пытаются прорвать полицейский кордон и начать наступление на Нью-Дели

В ход идут слезоточивый газ и дубинки, но остановить протестующих не удается. Они намерены провести пикеты возле резиденции премьера и министра сельского хозяйства. Так они попытаются донести до властей свои требования: повысить закупочные цены на продукцию и выполнить данное ранее правительством обещание удвоить доходы. Власти Нью-Дели запретили проведение любых демонстраций и митингов. Для индийского правительства этот протестный марш – настоящее испытание, которое может иметь серьезные последствия. Всего несколько месяцев остается до национальных выборов. На них премьер-министр Нарендра Моди будет баллотироваться на третий срок, а миллионы индийских фермеров как раз представляют самый мощный блок избирателей. Правящие партии изо всех сил стараются заручиться их голосами. Но пока попытки безрезультатны.