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Фермеры Индии вышли на масштабные демонстрации

13 февраля 2024 11:00
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Индийские фермеры обрабатывать землю не собираются. Все их усилия сейчас направлены в другое русло: они вышли на масштабную акцию протеста, требуя повысить цены на выращенную продукцию. Правительство обещало удвоить доходы аграриев, но этого не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Индии вышли на масштабные демонстрации -1

Колонна тракторов двинулась в Нью-Дели, однако при подъезде к городу их встретили ограждения из колючей проволоки, бетонные блоки и усиленные наряды полиции. Власти запретили проведение каких-либо демонстраций и митингов, так как стало известно, что представители почти 200 фермерских союзов намерены провести пикеты у административных зданий. Чтобы не допустить этого, для разгона протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

Фермеры Индии вышли на масштабные демонстрации -4

Марш проводится всего за несколько месяцев до национальных выборов в Индии, на которых премьер-министр Нарендра Моди будет баллотироваться на третий срок. А миллионы индийских фермеров как раз составляют мощный блок избирателей. Правящие партии изо всех сил стараются заручиться их голосами, но вряд ли аграрии сделают выбор в пользу власти, которая их не слышит.

# Акции протеста

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