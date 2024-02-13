Фермеры Индии вышли на масштабные демонстрации

Индийские фермеры обрабатывать землю не собираются. Все их усилия сейчас направлены в другое русло: они вышли на масштабную акцию протеста, требуя повысить цены на выращенную продукцию. Правительство обещало удвоить доходы аграриев, но этого не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна тракторов двинулась в Нью-Дели, однако при подъезде к городу их встретили ограждения из колючей проволоки, бетонные блоки и усиленные наряды полиции. Власти запретили проведение каких-либо демонстраций и митингов, так как стало известно, что представители почти 200 фермерских союзов намерены провести пикеты у административных зданий. Чтобы не допустить этого, для разгона протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ.