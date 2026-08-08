Фермеры Германии завершают уборку урожая раньше обычного из-за сильнейшей засухи

Так, в Германии после двух месяцев без дождей урожай зерновых, по словам аграриев, стал одним из худших в истории. На десятках тысяч гектаров кукуруза осталась без початков. Они просто не успели сформироваться, и теперь комбайны очищают землю от бесполезных посевов. Подобная ситуация сложилась по всей стране. Немецкие производители остаются и без урожая, и без прибыли.

Майкл Пеллмейер, фермер:

Здесь можно увидеть масштабы катастрофы. Больно смотреть на то как выглядят растения кукурузы в этом году. Початков нет совсем. Растения пытались сформировать их, но из-за недостатка воды им это не удалось. И если вы посмотрите на поле, ни у одного растения нет початка. Из-за отсутствия воды растение уже отказалось от этой попытки. То, что сейчас выросло, – это не урожай.

По данным экспертов, валовой сбор кукурузы в Евросоюзе в 2026 году сократится на 14%. Аномальный зной и засуха серьезно повредили посевы во Франции, Германии, Польше, странах Бенилюкса и Центральной Европе. Критическая ситуация складывается и с пшеницей. По самым оптимистичным прогнозам, ее соберут как минимум на 10% меньше, чем в прошлом сезоне.