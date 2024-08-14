«Фенербахче» проиграл «ЛОСК Лилль», вылетев из Лиги чемпионов

Клуб «Фенербахче» не вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

Футболисты Fenerbahçe Spor Kulübü провели встречу с Lille Olympique Sporting Club в матче квалификационного раунда ЛЧ. Финальный счет – 1:1.

Среди «догов» смог отличиться Джонатан Дэвид (на 118-й минуте). А автоголом запомнился Бафоде Диаките (90+1).

Такой результат не дал возможность «желтым канарейкам» выйти дальше, так как в первой встрече турки проиграли – 0:1. Дальше команда Жозе Моуринью отправится в Лигу Европы.