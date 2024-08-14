Прямой эфир

«Фенербахче» проиграл «ЛОСК Лилль», вылетев из Лиги чемпионов

14 августа 2024 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Клуб «Фенербахче» не вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

Футболисты Fenerbahçe Spor Kulübü провели встречу с Lille Olympique Sporting Club в матче квалификационного раунда ЛЧ. Финальный счет – 1:1. 

Среди «догов» смог отличиться Джонатан Дэвид (на 118-й минуте). А автоголом запомнился Бафоде Диаките (90+1).

Такой результат не дал возможность «желтым канарейкам» выйти дальше, так как в первой встрече турки проиграли – 0:1. Дальше команда Жозе Моуринью отправится в Лигу Европы.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Иран обвинил Великобританию, Германию и Францию в поддержке терроризма
14 августа 2024 07:20

Иран обвинил Великобританию, Германию и Францию в поддержке терроризма

Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения
14 августа 2024 07:14

Польша намерена потратить около 127 млрд долларов на закупку вооружения

Православные христиане отмечают Медовый Спас 14 августа
14 августа 2024 06:54

Православные христиане отмечают Медовый Спас 14 августа