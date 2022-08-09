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ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа

09 августа 2022 07:54
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Новости США. ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа. Сотрудники внутренней разведки искали секретные документы, которые экс-президент США мог забрать с собой из Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа-1

Некоторые из них связаны со штурмом Капитолия. Сообщается, что национальный архив уже несколько месяцев просил Трампа вернуть 15 коробок с бумагами. В итоге они были вынуждены обратиться за помощью в ФБР, сотрудники которого изъяли из имения несколько ящиков с документами.

Во время обыска самого Трампа не было в резиденции, но он прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. По его мнению, обыск связан с возможным участием в следующих президентских выборах.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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