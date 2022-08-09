Новости США. ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа. Сотрудники внутренней разведки искали секретные документы, которые экс-президент США мог забрать с собой из Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые из них связаны со штурмом Капитолия. Сообщается, что национальный архив уже несколько месяцев просил Трампа вернуть 15 коробок с бумагами. В итоге они были вынуждены обратиться за помощью в ФБР, сотрудники которого изъяли из имения несколько ящиков с документами.

Во время обыска самого Трампа не было в резиденции, но он прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. По его мнению, обыск связан с возможным участием в следующих президентских выборах.