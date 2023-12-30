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Фармацевты и провизоры вышли на протест против решений аргентинского правительства

30 декабря 2023 07:43
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Фармацевты и провизоры в Аргентине протестуют против новых правил продажи лекарств. Недавно новое правительство разработало ряд радикальных нововведений для полной отмены регулирования экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фармацевты и провизоры вышли на протест против решений аргентинского правительства-1

Митингующие собрались подавать иск против данного решения. Так как если проект вступит в силу, то нерецептурные медикаменты покупатели смогут приобретать не только в аптеках, но и в любых других местах, имеющих при себе лицензию на данный вид деятельности.

# Акции протеста

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