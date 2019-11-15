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Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар

15 ноября 2019 12:10
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Новости Индии. На несколько дней центр пустыни Тар превратился в одно из самых ярких и оживлённых мест полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-1

Гонки на верблюдах, конкурсы красоты среди животных и выступления акробатов – чтобы увидеть происходящее в штат Раджастхан съехались тысячи туристов.

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-4

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-6

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-8

Зрители наслаждаются танцами и песнями. Но самый популярный вид развлечений, разумеется, катание на верблюдах.

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-11

Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар-13

# Дикие животные # Фотофакт

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