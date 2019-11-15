Факиры, акробаты и гонки на двугорбом. В Индии открылся верблюжий базар

Новости Индии. На несколько дней центр пустыни Тар превратился в одно из самых ярких и оживлённых мест полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. На несколько дней центр пустыни Тар превратился в одно из самых ярких и оживлённых мест полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гонки на верблюдах, конкурсы красоты среди животных и выступления акробатов – чтобы увидеть происходящее в штат Раджастхан съехались тысячи туристов.
Зрители наслаждаются танцами и песнями. Но самый популярный вид развлечений, разумеется, катание на верблюдах.