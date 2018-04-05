Facebook запретит приложениям доступ к личной информации пользователей. Какие данные будут скрыты?

Новости США. Более надежная защита: Facebook запретила приложениям доступ к личной информации пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о записях на странице и в группах, а также о политических и религиозных взглядах, местах работы и учебы, списке друзей.

Теперь приложениям, чтобы получить доступ к этим данным, нужно будет разрешение соцсети. На такие меры компания пошла после скандала о передаче информации 87 миллионов пользователей сторонней организации. На этом фоне акции компании стали стремительно падать. Нововведение должно вернуть доверие людей, считает руководство Facebook.