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Facebook удаляет страницы и группы, которые пишут о протестах в Канаде

08 февраля 2022 21:51
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Двойные стандарты добрались и до США. Компания Meta удаляет из Facebook страницы и группы, которые связаны с протестами в Канаде. Об этом сообщили представители американской материнской организации Facebook, Instagram и WhatsApp, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Facebook удаляет страницы и группы, которые пишут о протестах в Канаде-1

В компании считают, что мошенники цепляются за любую злободневную проблему, которая привлекает внимание людей, включая продолжающиеся протесты. Поэтому за последнюю неделю были удалены страницы, которые управлялись спамерами. А также удалены страницы тех, кто использовал оскорбительную тактику с целью введения людей в заблуждение. В компании отметили, что проверка групп продолжается.

Остается добавить, что это, конечно же, не цензура. Это другое. Просто мы не понимаем.  

# Акции протеста # Фотофакт

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