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Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке Дональда Трампа

05 июня 2021 11:28
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Новости США. Facebook заблокировал Дональда Трампа на два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшая социальная сеть в мире пересмотрела свое решение о бессрочной блокировке аккаунта экс-президента США.

Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке Дональда Трампа-1

Двухгодичный срок начал отсчитываться с 7 января – момента первоначальной блокировки страниц экс-главы Белого дома. Это значит, что Трамп сможет вернуться в Facebook в начале 2023 года при условии, если не будет создаваться «серьезного риска для общественной безопасности». В противном случае сервис может продлить блокировку и применить новые санкции вплоть до безвозвратного удаления его страниц. Трамп уже назвал это решение оскорблением.

# Интернет # Дональд Трамп # Фотофакт

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