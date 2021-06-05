Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке Дональда Трампа

Новости США. Facebook заблокировал Дональда Трампа на два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшая социальная сеть в мире пересмотрела свое решение о бессрочной блокировке аккаунта экс-президента США.

Двухгодичный срок начал отсчитываться с 7 января – момента первоначальной блокировки страниц экс-главы Белого дома. Это значит, что Трамп сможет вернуться в Facebook в начале 2023 года при условии, если не будет создаваться «серьезного риска для общественной безопасности». В противном случае сервис может продлить блокировку и применить новые санкции вплоть до безвозвратного удаления его страниц. Трамп уже назвал это решение оскорблением.