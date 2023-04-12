Ежегодные гонки на повозках с волами прошли в Камбодже

Ежегодные гонки на повозках, запряженных волами, прошли в Камбодже. Так здесь традиционно отмечают приближение местного Нового года, который отмечают в середине апреля. Победителем в этом году стал 32-летний Чххум Вичет. По его словам, такое мероприятие позволяет сохранить традицию воловьих повозок, которая берет истоки в древней кхмерской культуре. Оно также напоминает о важности разведения этих животных.

Чххум Вичет, победитель гонки:

Я так счастлив. Я усердно работал, чтобы натренировать волов, и теперь я победил. Я преуспел в этом деле, поэтому очень рад.

Хотели провести медосмотр. В зоопарке Перу 16 человек пытались поймать острорылых крокодилов – подробности здесь.

Победителю этого года вручили приз в размере около 300 долларов США. За второе место дали 250 долларов, а за третье – около 200. В целом в гонке участвовали 39 погонщиков. Также пришло много зрителей, включая местных жителей, любителей спорта из соседних провинций и иностранных туристов.