Ежегодные гонки на повозках с волами прошли в Камбодже
Ежегодные гонки на повозках, запряженных волами, прошли в Камбодже. Так здесь традиционно отмечают приближение местного Нового года, который отмечают в середине апреля. Победителем в этом году стал 32-летний Чххум Вичет. По его словам, такое мероприятие позволяет сохранить традицию воловьих повозок, которая берет истоки в древней кхмерской культуре. Оно также напоминает о важности разведения этих животных.
Чххум Вичет, победитель гонки:
Я так счастлив. Я усердно работал, чтобы натренировать волов, и теперь я победил. Я преуспел в этом деле, поэтому очень рад.
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Победителю этого года вручили приз в размере около 300 долларов США. За второе место дали 250 долларов, а за третье – около 200. В целом в гонке участвовали 39 погонщиков. Также пришло много зрителей, включая местных жителей, любителей спорта из соседних провинций и иностранных туристов.
Норн Срейнин, жительница Камбоджи:
Мне понравилось в гонке то, что их повозки были очень красивые. Это древняя кхмерская культура. Хорошо, что молодые люди этому учатся. В будущем они будут продолжать этим заниматься.
Повозки исторически использовались в Камбодже для фестивалей и мероприятий, включая буддийские церемонии и свадьбы. На них перевозили товары и людей. Сегодня их в основном задействуют в гонках на волах. В предыдущие несколько лет подобные мероприятия не проводили из-за пандемии. В 2023 году их переносят на более крупные поля, чтобы привлечь больше участников и зрителей. Мероприятие организовало Управление культуры провинции в сотрудничестве с Федерацией молодежи Камбоджи и провинциальными ассоциациями заводчиков волов.