Ежедневные потери – около 10 млрд долларов. В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз

Контейнеровоз, который блокировал судоходство в Суэцком канале, снят с мели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас очереди дожидаются около 450 судов.

За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что превысил состав всего военно-морского флота США.

К слову, грузы, которые перемещаются через канал, составляют 10 % от всего общемирового рынка. Ежедневные потери составили около 10 миллиардов долларов. Информации о том, когда восстановится движение по Суэцкому каналу, пока нет.