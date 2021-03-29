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Ежедневные потери – около 10 млрд долларов. В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз

29 марта 2021 07:59
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Контейнеровоз, который блокировал судоходство в Суэцком канале, снят с мели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас очереди дожидаются около 450 судов.

Ежедневные потери – около 10 млрд долларов. В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз-1

За эти шесть дней затор из желающих пройти канал был настолько огромен, что превысил состав всего военно-морского флота США.

Ежедневные потери – около 10 млрд долларов. В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз-4

К слову, грузы, которые перемещаются через канал, составляют 10 % от всего общемирового рынка. Ежедневные потери составили около 10 миллиардов долларов. Информации о том, когда восстановится движение по Суэцкому каналу, пока нет.

Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов (подробнее об этом читайте здесь).

# Авария # Фотофакт

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