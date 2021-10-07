Евросоюз решает вопрос о своём расширении. Какие страны в числе претендентов?

Евросоюз вновь вернулся к вопросу своего расширения. Лидеры 27 стран – членов ЕС собрались на саммит, чтобы решить – пополнять или нет свои ряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе претендентов Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово и Албания. Обсуждение было довольно сложным. У лидеров ЕС не было и нет никакого согласия в этом вопросе. Одни считают, что принимать новых членов в условиях экономического кризиса нельзя, другие – что расширить ЕС просто необходимо. В результате было принято компромиссное решение. Балканским государствам дали гарантию, что примут в Евросоюз.