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Евросоюз планирует выделить Украине 20 млрд евро в качестве помощи

19 июля 2023 06:15
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В Европейском союзе заявили о намерении создать фонд в 20 млрд евро с целью пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет. Об этом информирует Politico, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что в рамках проекта также предполагается помогать союзникам покрывать расходы на военную помощь Украине. По информации издания, руководители внешнеполитических ведомств государств Евросоюза вынесут на рассмотрение этот вопрос 20 июля текущего года. Ожидается, что уже к осени план будет одобрен. 

Politico отмечает, что сумма в 20 млрд евро служит «потолком». Гарантии, что именно эта сумма уйдет на помощь киевскому режиму, нет. 

# Международная политика

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