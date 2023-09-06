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Евросоюз планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20

06 сентября 2023 13:50
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Вопрос черноморской зерновой инициативы будет в числе поднятых Европейским союзом на саммите G20, который пройдет с 9 по 11 сентября текущего года в Нью-Дели под председательством Индии. Об этом информирует РИА Новости. 

Мероприятие состоится в очном формате. Россию представлять будет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин очно присутствовать на саммите тоже не будет. Отсутствием лидеров РФ и Китая планирует воспользоваться Евросоюз, чтобы установить контакт со странами Глобального юга, сообщает Bloomberg.  

В числе тех, кто будет участвовать во встречах на полях саммита значатся главы Еврокомиссии, Евросовета, канцлер Германии. С африканской стороны среди участников числятся представители ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов. 

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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