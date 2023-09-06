Евросоюз планирует поднять тему зерновой сделки на саммите G20

Вопрос черноморской зерновой инициативы будет в числе поднятых Европейским союзом на саммите G20, который пройдет с 9 по 11 сентября текущего года в Нью-Дели под председательством Индии. Об этом информирует РИА Новости.

Мероприятие состоится в очном формате. Россию представлять будет глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин очно присутствовать на саммите тоже не будет. Отсутствием лидеров РФ и Китая планирует воспользоваться Евросоюз, чтобы установить контакт со странами Глобального юга, сообщает Bloomberg.

В числе тех, кто будет участвовать во встречах на полях саммита значатся главы Еврокомиссии, Евросовета, канцлер Германии. С африканской стороны среди участников числятся представители ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов.