Евросоюз планирует инвестировать в страны Латинской Америки 10 млрд евро

В поисках новых стратегических партнеров. Брюссель намерен инвестировать в страны Латинской Америки 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь средства будут направлены на борьбу с климатическими изменениями, развитии зеленой энергетики и цифровой экономики. Об этом на пресс-конференции в Бразилии сообщила глава Еврокомиссии. Взамен ЕС получит доступ к добыче редкоземельных ресурсов в Бразилии.