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Евросоюз планирует инвестировать в страны Латинской Америки 10 млрд евро

13 июня 2023 19:55
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В поисках новых стратегических партнеров. Брюссель намерен инвестировать в страны Латинской Америки 10 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз планирует инвестировать в страны Латинской Америки 10 млрд евро-1

В первую очередь средства будут направлены на борьбу с климатическими изменениями, развитии зеленой энергетики и цифровой экономики. Об этом на пресс-конференции в Бразилии сообщила глава Еврокомиссии. Взамен ЕС получит доступ к добыче редкоземельных ресурсов в Бразилии.

# Международная политика # Фотофакт

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