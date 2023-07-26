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Евросоюз объявил о новом пакете военной помощи Украине

26 июля 2023 08:03
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Евросоюз объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о транше в 1,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз объявил о новом пакете военной помощи Украине-1

Как заявили в Еврокомиссии, эти деньги нужны Киеву, чтобы восстановить инфраструктуру. Ранее ЕС уже выделял Украине 10 миллиардов в рамках военной помощи. Куда пошли деньги, попросил отчитаться глава венгерского МИД. В Киеве на этот призыв не отреагировали.

# Международная политика # Фотофакт

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