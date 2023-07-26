Евросоюз объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о транше в 1,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Еврокомиссии, эти деньги нужны Киеву, чтобы восстановить инфраструктуру. Ранее ЕС уже выделял Украине 10 миллиардов в рамках военной помощи. Куда пошли деньги, попросил отчитаться глава венгерского МИД. В Киеве на этот призыв не отреагировали.