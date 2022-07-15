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Европу ждёт тяжёлый энергетический кризис после прекращения поставок российского газа

15 июля 2022 09:58
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Европу ждет тяжелый энергетический кризис и «зима недовольства». По мнению экспертов, это самый вероятный сценарий после прекращения поставок российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Европу ждёт тяжёлый энергетический кризис после прекращения поставок российского газа-1

В системе энергопотребления он составляет примерно 40 %. Альтернатив такому количеству просто нет. Надеяться на запасы в хранилищах тоже не приходится. В большинстве стран ЕС они заполнены меньшее чем наполовину, а в нынешних условиях их даже нельзя пополнить. В результате Европа может столкнуться с небывалым дефицитом голубого топлива. Особенно остро стоит вопрос в преддверии зимы. Так как для обеспечения теплом домохозяйств придется нормировать потребление, увеличивать стоимость коммунальных и закрывать предприятия. В итоге под ударом окажется и промышленный сектор Европы.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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