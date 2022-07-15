Европу ждёт тяжёлый энергетический кризис после прекращения поставок российского газа

В системе энергопотребления он составляет примерно 40 %. Альтернатив такому количеству просто нет. Надеяться на запасы в хранилищах тоже не приходится. В большинстве стран ЕС они заполнены меньшее чем наполовину, а в нынешних условиях их даже нельзя пополнить. В результате Европа может столкнуться с небывалым дефицитом голубого топлива. Особенно остро стоит вопрос в преддверии зимы. Так как для обеспечения теплом домохозяйств придется нормировать потребление, увеличивать стоимость коммунальных и закрывать предприятия. В итоге под ударом окажется и промышленный сектор Европы.