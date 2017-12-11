Европу накрыли сильные снегопады: движение многих аэропортов нарушено

Новости Европы. Сильные снегопады обрушились на Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании из-за обильных осадков парализовано воздушное и железнодорожное сообщение. Тысячи человек не могут улететь из лондонских аэропортов.

С перебоями также работают воздушные гавани Амстердама, Кельна и Франкфурта-на-Майне. В частности, в Минск 10 декабря с опозданием прибыли самолеты из Лондона, Парижа и Женевы. Задерживаются рейсы из Москвы и Киева.

Кроме транспортных коллапсов, снегопады стали причиной и других неприятностей. Так, в Великобритании наблюдаются перебои с электроэнергией. В ряде городов закрыты школы. Плохие погодные условия привели к многочисленным авариям. А по пути во Францию на мель сел пассажирский паром. На его борту находились 300 человек.