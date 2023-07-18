Европу накроет аномальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

В ближайшие дни страны южной части Европы ждет чрезвычайная жара, обусловленная антициклоном «Чарон», информирует агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, температура на итальянском острове Сардиния может составить рекордные 50 градусов Цельсия. В 2021 году максимальная температура была замечена на Сицилии и составила плюс 48 градусов. Но из-за приближающейся волны тепла из Северной Африки (район Сахары) в некоторых регионах Европы этот рекорд может быть превышен. Ненормально жаркая погода уже отмечается в Афинах, Риме и Мадриде. Власти южных европейских стран предупреждают население о вероятности возникновения пожаров и нарушениях в работе транспортной и энергетической инфраструктуры.