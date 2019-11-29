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Европол задержал 79 человек за мошенничество с авиабилетами

29 ноября 2019 06:26
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Европол задержал 79 человек за мошенничество с авиабилетами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция была по-настоящему масштабной: состоялась она в более чем 200 аэропортах мира.

Европол задержал 79 человек за мошенничество с авиабилетами-1

Задействованы в ней были 56 авиакомпаний, 12 онлайн-турагентств и 60 государств. Совместными усилиями удалось обнаружить 150 подозрительных транзакций, пресечь попытки незаконного пересечения границ и использования поддельных удостоверений личности.

Отметим, за последние несколько лет в Евросоюзе участились случаи мошенничества с использованием кредитных карт. По оценкам экспертов, убытки авиационной отрасли из-за этого достигают миллиарда в год.

Европол задержал 79 человек за мошенничество с авиабилетами-4

# Мошенничество # Фотофакт

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