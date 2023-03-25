Прямой эфир

Европейский союз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

25 марта 2023 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЕС настаивает на прямом диалоге председателя КНР с президентом Украины Зеленским. Европейские чиновники хотят, чтобы Китай вел переговоры не только с Москвой, но и Киевом, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Согласно публикации, Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина начать переговоры с лидером Украины Зеленским.

Ранее сообщалось, что киевские власти заявили об имеющихся сложностях по части организации переговоров с КНР. Советник офиса президента Украины Подоляк рассказал, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского в планах, но процесс тормозит китайская сторона. В МИД Китая заявили, что контакты поддерживаются со всеми сторонами, которые имеют отношение к украинскому конфликту. В КНР заинтересованы в скорейшем разрешении этого кризиса.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Медведев анонсировал увеличение российской армии до 1,5 млн военных
25 марта 2023 10:26

Медведев анонсировал увеличение российской армии до 1,5 млн военных

На шоколадной фабрике в США произошёл взрыв, есть погибшие
25 марта 2023 09:52

На шоколадной фабрике в США произошёл взрыв, есть погибшие

Зеленский заявил, что Киев не может начать контрнаступление
25 марта 2023 09:43

Зеленский заявил, что Киев не может начать контрнаступление