Страны ЕС просят США разместить истребители F-35 в Румынии

Отдельные европейские страны просят у США разместить у них свое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о комплексах Patriot, зенитно-ракетных системах и разрешении на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем. По мнению Брюсселя, это оружие станет гарантом безопасности для Украины и в дальнейшем может быть отправлено туда. Кроме того, руководство НАТО просит разместить на базе ВВС в Румынии американские истребители F-35.