Прямой эфир

Страны ЕС просят США разместить истребители F-35 в Румынии

03 сентября 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отдельные европейские страны просят у США разместить у них свое вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС просят США разместить истребители F-35 в Румынии-2

Речь идет о комплексах Patriot, зенитно-ракетных системах и разрешении на использование в будущем самолетов-разведчиков над Черным морем. По мнению Брюсселя, это оружие станет гарантом безопасности для Украины и в дальнейшем может быть отправлено туда. Кроме того, руководство НАТО просит разместить на базе ВВС в Румынии американские истребители F-35.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп угрожает изменить позицию по Украине, если не будет реальных сдвигов
03 сентября 2025 08:00

Трамп угрожает изменить позицию по Украине, если не будет реальных сдвигов

В Канаде прошли массовые митинги в защиту прав работников
03 сентября 2025 07:50

В Канаде прошли массовые митинги в защиту прав работников

Боснийские водители приостановили перевозку грузов, требуя поддержки отрасли
03 сентября 2025 07:49

Боснийские водители приостановили перевозку грузов, требуя поддержки отрасли