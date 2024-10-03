Европейские промышленные проекты терпят крах, несмотря на огромные инвестиции. В первую очередь это касается сферы зеленой энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейские промышленные проекты терпят крах, несмотря на огромные инвестиции. В первую очередь это касается сферы зеленой энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблема возникла давно. Как показали результаты аудиторской проверки, еще 3 года назад фактическое производство в Евросоюзе составило чуть более четверти от заявленной мощности. Снижение оборотов индустрии влечет за собой массовые сокращения. Аналитики говорят об отсутствии в ЕС промышленной политики.