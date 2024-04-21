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Европейские чиновники выступили против конфискации российских активов

21 апреля 2024 13:30
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Чиновники стран Европы выразили недовольство по поводу позиции США по вопросу конфискации активов России в интересах Украины, опасаясь, что она вызовет российские ответные меры, которые отразятся на ЕС, сообщает The Washington Post. Об этом пишет РИА Новости.

Европейцы, невзирая на давление со стороны официальных лиц США, не хотят конфисковывать эти активы, боясь нарушить международное законодательство и утратить доверие инвесторов.

При этом один из представителей Министерства финансов США видит российские средства в качестве решения финансовой ситуации в Украине. Недавно Конгресс США одобрил закон о конфискации активов России. В Кремле предупреждают, что подобное решение будет являться нарушением норм международного права, и пообещали отреагировать на это.

# Международная политика

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