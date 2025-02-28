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Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты

28 февраля 2025 07:07
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Европейская оборонная промышленность не сможет существовать полноценно без помощи США. Таковы оценки экспертов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты-2

Евросоюз на фоне намерений США отказаться от обязательств по обеспечению безопасности Европы планирует увеличить расходы на оборону на сотни миллиардов евро, но европейская оборонная промышленность не готова к перевооружению, ее мощности слабы, а военные склады опустели из-за военной поддержки Украины. По мнению аналитиков, для военных реформ ЕС потребуется много нового оружия, которое он будет закупать у США, поскольку у собственных производителей не хватает мощностей. Таким образом, деньги из европейских стран в огромных объемах вновь будут идти в Штаты.

# Международная политика

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