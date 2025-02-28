Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты

Евросоюз на фоне намерений США отказаться от обязательств по обеспечению безопасности Европы планирует увеличить расходы на оборону на сотни миллиардов евро, но европейская оборонная промышленность не готова к перевооружению, ее мощности слабы, а военные склады опустели из-за военной поддержки Украины. По мнению аналитиков, для военных реформ ЕС потребуется много нового оружия, которое он будет закупать у США, поскольку у собственных производителей не хватает мощностей. Таким образом, деньги из европейских стран в огромных объемах вновь будут идти в Штаты.