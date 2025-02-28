Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты

Европейская оборонная промышленность не сможет существовать полноценно без помощи США. Таковы оценки экспертов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейская оборонная промышленность не сможет существовать полноценно без помощи США. Таковы оценки экспертов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз на фоне намерений США отказаться от обязательств по обеспечению безопасности Европы планирует увеличить расходы на оборону на сотни миллиардов евро, но европейская оборонная промышленность не готова к перевооружению, ее мощности слабы, а военные склады опустели из-за военной поддержки Украины. По мнению аналитиков, для военных реформ ЕС потребуется много нового оружия, которое он будет закупать у США, поскольку у собственных производителей не хватает мощностей. Таким образом, деньги из европейских стран в огромных объемах вновь будут идти в Штаты.