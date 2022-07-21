Европейцы готовятся холодной зиме – альтернативы российскому газу нет

Евросоюз сократит потребление газа на 15 % из-за непонятной ситуации с транзитом. Таким путем ЕС планирует идти на случай, если поставки природного топлива по газопроводу «Северный поток» не начнутся заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за техобслуживания подача газа в Европу остановлена с начала прошлой недели. Сообщалось, что плановые работы завершатся сегодня, 21 июля. Только вот сами европейцы неоднократно заявляли, что мало верят в возобновление поставок. Оттого и готовятся к холодной зиме после жаркого лета. Тем временем европейские политики заверяют, что работают над худшим из возможных сценариев, а еще прекрасно понимают: как ни крути, быстро заместить объемы российского газа у Евросоюза не получится, а имеющиеся альтернативы уже полностью задействованы.