Европейцы готовятся холодной зиме – альтернативы российскому газу нет

Из-за техобслуживания подача газа в Европу остановлена с начала прошлой недели. Сообщалось, что плановые работы завершатся сегодня, 21 июля. Только вот сами европейцы неоднократно заявляли, что мало верят в возобновление поставок. Оттого и готовятся к холодной зиме после жаркого лета. Тем временем европейские политики заверяют, что работают над худшим из возможных сценариев, а еще прекрасно понимают: как ни крути, быстро заместить объемы российского газа у Евросоюза не получится, а имеющиеся альтернативы уже полностью задействованы.