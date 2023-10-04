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Европарламент узаконил подслушивание журналистов

04 октября 2023 16:43
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Европарламент узаконил подслушивание журналистов. На рассмотрение были вынесены поправки к закону, которые запрещали слежку за сотрудниками СМИ. Однако депутаты проголосовали против, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент узаконил подслушивание журналистов-1

Ранее Евросоюз одобрил еще и установку шпионского ПО на устройства журналистов. Правда, исключительно в рамках уголовных расследований. Евродепутаты обеспокоены ущемлением свободы средств массовой информации, в частности в Польше. Об этом речь шла на пленарной сессии в Страсбурге.

# Международная политика # Фотофакт

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