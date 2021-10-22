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Европарламент принял жёсткую резолюцию по Польше. Предложено отказать ей в выделении средств из фондов ЕС

22 октября 2021 10:53
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Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше. На саммите ЕС большинство депутатов проголосовало за немедленное судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент принял жёсткую резолюцию по Польше. Предложено отказать ей в выделении средств из фондов ЕС-1

Кроме того, было предложено отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС, которые предназначались для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии. Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительству, которое грубо, целенаправленно и систематически подрывает европейские ценности.

# Международная политика # Фотофакт

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