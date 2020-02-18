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Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

18 февраля 2020 08:27
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Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения-1

Средства на восстановление республики выделили страны-участницы Европейского союза, государства Западных Балкан, а также международные организации.

Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения-4

Мощный природный катаклизм потряс Албанию в ноябре 2019 года, нанеся огромный ущерб. Около 83 тысяч зданий оказались повреждены. Из них 11 тысяч были полностью разрушены. Погибли около полусотни граждан. 

# Землетрясение # Фотофакт

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