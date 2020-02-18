Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Средства на восстановление республики выделили страны-участницы Европейского союза, государства Западных Балкан, а также международные организации.
Мощный природный катаклизм потряс Албанию в ноябре 2019 года, нанеся огромный ущерб. Около 83 тысяч зданий оказались повреждены. Из них 11 тысяч были полностью разрушены. Погибли около полусотни граждан.