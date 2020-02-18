Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства на восстановление республики выделили страны-участницы Европейского союза, государства Западных Балкан, а также международные организации.