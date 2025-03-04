Европа вслед за США останавливает поставки оружия Украине

Лидеры ЕС остановили разработку нового пакета военной помощи для Украины на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

После вето Будапешта из текста этого документа исчезла «прямая ссылка» на новые военные поставки в Украину.