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Европа вслед за США останавливает поставки оружия Украине

04 марта 2025 08:21
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Лидеры ЕС остановили разработку нового пакета военной помощи для Украины на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

После вето Будапешта из текста этого документа исчезла «прямая ссылка» на новые военные поставки в Украину.

Европа вслед за США останавливает поставки оружия Украине-1

Фото: pixabay

Председатель Европейского совета Антониу Кошта признал свое поражение в попытке убедить Венгрию принять пакет помощи. 
Некоторые государства ЕС, в том числе и Франция, рады отложить решение.

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что США приостановили поставки военной помощи в Украину.

# Международная политика

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