Европа вслед за США останавливает поставки оружия Украине

Лидеры ЕС остановили разработку нового пакета военной помощи для Украины на 20 млрд евро из-за возражений Венгрии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.
После вето Будапешта из текста этого документа исчезла «прямая ссылка» на новые военные поставки в Украину.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта признал свое поражение в попытке убедить Венгрию принять пакет помощи.
Некоторые государства ЕС, в том числе и Франция, рады отложить решение.
Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что США приостановили поставки военной помощи в Украину.