Прямой эфир

Европа возвращает антиковидные ограничения. В Англии учеников обязали носить маски в классе

03 января 2022 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне быстрого распространения омикрон-штамма Европа возвращает антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа возвращает антиковидные ограничения. В Англии учеников обязали носить маски в классе-1

Во Франции непривитые граждане старше 12 лет больше не смогут посетить бары, рестораны и множество других общественных мест, включая транспорт. В Англии ученики средних школ теперь должны носить маски и в классах. Это сделано для того, чтобы школы оставались открытыми для очного обучения.

Европа возвращает антиковидные ограничения. В Англии учеников обязали носить маски в классе-4

А вот в Греции людям предписано использовать двойные маски или маски с высокой степенью защиты в продуктовых магазинах и общественном транспорте. К роме того, с 3 января все заведения без исключения закрываются в полночь.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство США потеряло поддержку населения. Американцы недовольны состоянием демократии
03 января 2022 12:10

Правительство США потеряло поддержку населения. Американцы недовольны состоянием демократии

В Хургаде выпал град. На курорт обрушилась снежная буря
03 января 2022 08:06

В Хургаде выпал град. На курорт обрушилась снежная буря

Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР
03 января 2022 07:54

Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР