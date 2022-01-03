Европа возвращает антиковидные ограничения. В Англии учеников обязали носить маски в классе

На фоне быстрого распространения омикрон-штамма Европа возвращает антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции непривитые граждане старше 12 лет больше не смогут посетить бары, рестораны и множество других общественных мест, включая транспорт. В Англии ученики средних школ теперь должны носить маски и в классах. Это сделано для того, чтобы школы оставались открытыми для очного обучения.