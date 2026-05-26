Запасы газа в Европе стремительно истощаются

Европа стремительно теряет запасы газа. Это стало болезненным для экономики последствием ближневосточного конфликта и блокировки Ормузского пролива из-за чего поставки голубого топлива значительно сократились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры, импорт сжиженного газа за прошедшую неделю составил 358 миллионов кубометров в сутки. Это самый низкий показатель с лета 2025 года. Ситуация осложняется и тем, что основные еврпопейские поставщики углеводорода тоже не могут помочь. На месторождениях в Норвегии идут профилактические работы. Из-за этого экспорт газа с Северного моря 20 мая составлял всего 167 миллионов кубометров. Неудивительно, что при таких поставках закачка газа в хранилища стран ЕС заметно снизилась, а разница 2025 годом продолжает расти.