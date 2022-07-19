Европа страдает от лесных пожаров из-за аномальной жары

Только на юге страны огонь уничтожил более 1 600 гектаров деревьев и кустарников. Со стихией ведут борьбу 400 пожарных и 100 самолетов. Власти некоторых районов призвали людей покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места. А в Лондоне заложниками жаркой погоды оказались сотни авиапассажиров. Из-за высоких температур была деформирована взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене как минимум 60 рейсов.

Во Франции зной может привести к банкротству и закрытию сотен магазинов. Люди по возможности покидают жаркие города, а у кого нет такой возможности, стараются не выходить на улицы. Из-за этого продажи упали до критического уровня. Хозяева торговых точек в отчаянии заявили, что если погода в ближайшее время не изменится, то они могут остаться без средств к существованию.