Европа сходит с ума! Эстонцам ради экономии предложили реже открывать холодильник

В Европе лихорадочно ищут методы экономии электричества в условиях кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока самый оптимальный способ нашли во Франции. Он заставит людей подумать, прежде чем включить электроприборы, и может пополнить бюджет страны.

Теперь владельцы магазинов, которые используют кондиционер с открытыми дверями или оставляют светящиеся вывески на ночь, будут оштрафованы на сотни евро. Более серьезное наказание будет ждать компании и организации, которые оставляют свет на ночь. Такая вольность обойдется им в 1 500 евро.

Сейчас правительство ищет новые виды наказания, чтобы заставить людей еще больше экономить. Но больше всего в этом поиске отличились власти Эстонии. Они нашли, пожалуй, самый комичный способ сократить потребление электроэнергии. Министерство экономики опубликовало свои рекомендации, которые, по мнению чиновников, помогут решить проблему энергосбережения.