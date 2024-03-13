Европа оказалась на грани продовольственного кризиса. По данным СМИ, причины – ухудшение отношений с рядом стран и природные катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, из-за стихийных бедствий за год Евросоюз лишился 50 миллиардов евро. В то же время стоимость удобрений и энергии, необходимых для выращивания сельхозкультур, резко возросла. На этом фоне в ряде стран зафиксирован спад производства, а недовольство аграриев стало причиной масштабных протестов.