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Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

13 марта 2024 06:15
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Европа оказалась на грани продовольственного кризиса. По данным СМИ, причины – ухудшение отношений с рядом стран и природные катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа оказалась на грани продовольственного кризиса-1

Так, из-за стихийных бедствий за год Евросоюз лишился 50 миллиардов евро. В то же время стоимость удобрений и энергии, необходимых для выращивания сельхозкультур, резко возросла. На этом фоне в ряде стран зафиксирован спад производства, а недовольство аграриев стало причиной масштабных протестов.

# Кризис в ЕС

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