Европа и Киев разрабатывают план по завершению конфликта в Украине

Европейские страны вместе с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов по завершению украинского конфликта. Об этом сообщило крупнейшее американское информационное агентство. По данным издания, за его реализацией будет следить комиссия по установлению мира под председательством президента США Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, помимо прочего, предполагает предоставление гарантий безопасности Украине, получение средств на восстановление, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и постепенное снятие санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, будут реализованы лишь после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

Сам план находится еще в процессе проработки, поэтому детали могут еще измениться. Предложения будут представлены на рассмотрение вашингтонской администрации.